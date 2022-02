Kolumne Studentenleben : Deutsche Meditationsanleitung

Es gibt viele Gründe sich aufzuregen – vom lauten Sitznachbarn an der Uni bis zu den Spritpreisen. Unser Autor begegnet dem Alltagsärger mit tiefem Ein- und Ausatmen und einer speziellen, ironischen Entspannungsübung.

Wenn Sie nicht ohnehin schon auf der Couch liegend aufs Handy starren oder am Frühstückstisch die Tageszeitung in der Hand halten, dann machen Sie es sich jetzt gemütlich. Schließen Sie die Augen. Blenden Sie für einen Augenblick aus, dass der Sprit immer teurer wird, Studierende zu spät in die Rentenkasse einzahlen oder dass im KitKat seit letztem Jahr nur noch vier statt fünf Riegel stecken – zum gleichen Preis versteht sich. Atmen Sie tief ein und spüren Sie den Druck Ihres Körpers auf dem Stoff unter Ihnen.

Wie geht es Ihnen heute? Verspüren Sie die Lust, Ihrem Sitznachbar nun mitzuteilen, was die Medien hier schon wieder für einen Quatsch schreiben, oder möchten Sie vor Wut lieber ein paar Sozis verteufeln, weil sie Systempolitik fahren? Liegen Ihnen Sprüche wie „Ich wusste gar nicht, dass es bei uns auch Kamele gibt“ auf der Zunge, wenn jemand zu laut kaut, oder „Willst du noch Akkordeon spielen lernen, oder warum dauert das so lange?“ Unterlassen Sie das.

Denken Sie lieber an den warmen Motor Ihres geleasten Neuwagens. Toll, wie das so schön brummt, der Golf GTI, fühlt sich an wie ein richtiger Porsche. Da schwirrt Ihnen gleich noch die billige Küche von Roller um den Kopf – sehen Sie, wie sie vor Ihrem dritten Auge schwebt? Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Küche auch noch billiger im Internet schießen, und sich dann wundern, dass die lokalen Unternehmen weichen, obwohl Sie doch so gerne da durch laufen, um sich von der Qualität zu überzeugen. Was ein wohliges Gefühl!