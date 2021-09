Kolumne Dozentenleben : Warnhinweis gewünscht?

Unsere Autorin freut sich auf ihre Studierenden und ein Semester mit Präsenzlehre. Und sie blickt ein wenig amüsiert nach Bonn, wo demnächst im Hörsaal unangenehme Lehrinhalte angekündigt werden sollen.

Oh, wie froh bin ich, dass ich nicht an der Uni Bonn unterrichte. Das würde mir meine Vorfreude auf das kommende Wintersemester, endlich wieder in Präsenz, total verderben. Da müsste ich nämlich alle Texte, die ich im Lauf des Seminars besprechen will, auf Inhalte durchsehen, die möglicherweise negative Gefühle auslösen könnten. Die Uni Bonn empfiehlt auf ihrer Internetseite ihren Lehrenden, alle Studenten vor potenziell unangenehmen Lehrinhalten zu warnen und ihnen die Möglichkeit zu geben, den Raum zu verlassen. Wie stellen sich die Bonner das Rein- und Rausgerenne vor, beispielsweise in einem Seminar zum Nibelungenlied? Übelster Betrug an einer Frau verbunden mit sexueller Gewalt: Frauenrechtlerinnen und Empörte verlassen den Raum. Todtraurige, herzergreifende Abschiedsrede des sterbenden Helden: Alle Empfindsamen und Sentimentalen gehen raus. Massenmord am Schluss mit mehreren Enthauptungen: Wer kein Blut sehen kann, ist schon draußen.