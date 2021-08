Kolumne Dozentenleben : Walisisch für Anfänger

Karin Wilcke ist Dozentin an der Heine-Uni­versität und selbstständige Berufsberaterin. Foto: Schaller,Bernd (bs)/Schaller, Bernd (bs)

Im Ausland studieren ist toll. Nur sollte man darauf achten, dass der erreichte Abschluss woanders lesbar und anerkannt ist. Eine kuriose Bewerbung ist mir besonders im Gedächtnis geblieben.

Ist das hier „Versteckte Kamera“? Ich schaue mich misstrauisch in meinem eigenen Büro um. Die Absolventin, die wegen ihrer Bewerbung zu mir gekommen ist, sieht ganz harmlos aus. Aber sie hat mir gerade ein Masterzeugnis in einer mir unbekannten Sprache vorgelegt. Das sei von der Universität von Wales. ­Wales? Da gibt es doch diese lustigen Ortsnamen mit den vielen Konsonanten, die außer den Einheimischen niemand aussprechen kann. So etwas wie Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.

Da hat sie studiert? Nein, an einer hiesigen privaten Hochschule, die mit besagter Uni ein Kooperationsabkommen hätte. Dieses Masterstudium habe sie ausgewählt, weil sie sich ohne vorherigen Bachelor-Abschluss hätte einschreiben können. Und außerdem sei die monatliche Studiengebühr vergleichsweise niedrig gewesen. Ich versuche, ihr klarzumachen, dass ihre potenziellen Arbeitgeber mindestens so verblüfft reagieren würden wie ich. Wie viel Aussagekraft hat ein Zeugnis, das keiner lesen kann – außer ein paar Waliser natürlich. Sie hat eine von der hiesigen Hochschule angefertigte deutsche Übersetzung dabei. Das Einzige, was ich erkennen kann, ist das Datum, und das stimmt bei walisischem Zeugnis und deutscher Ausfertigung nicht überein.

Ich bin immer wieder erschüttert darüber, was sich private Hochschulen in Deutschland alles erlauben können und wie leichtgläubig die Leute sind, die dort studieren. Leider gibt es aber auch in Deutschland staatliche Hochschulen an Orten, an denen Fuchs und Hase sich „gute Nacht“ sagen, die der Versuchung einer lukrativen Kooperation mit privaten Anbietern nicht widerstehen können. Tourismus-Management ohne N.C. im strahlenden Sonnenschein von Palma de Mallorca zum Beispiel. Das Studium ist auf Deutsch, versteht sich, man will ja für die zahlungswilligen Kunden keine unnötige Hürde aufbauen. Der freiwillige Spanischkurs vor Ort kostet extra.