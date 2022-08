One World Trade Center, 541 Meter, USA

Das One World Trade Center oder auch „1 WTC“ in New York City ist das höchste Gebäude Nordamerikas. Es ist in Höhe und Grundfläche den beiden Twin Towers nachempfunden und steht in der Umgebung des Ground Zero. Der Bau soll etwa 3,9 Milliarden US-Dollar gekostet haben und dauerte von 2006 bis 2014. Wird die genaue Höhe des Gebäudes (541,33 Meter) von Metern in Fuß umgerechnet, so kommt 1776 heraus - das Jahr, in dem die Vereinigten Staaten die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet haben.