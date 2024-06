Bundestag berät Neue Initiative für geänderte Organspende-Regeln

Im Ringen um mehr lebensrettende Organspenden kommt ein neuer Anlauf für eine Reform der Spenderegeln im Bundestag. Eine Gruppe von Abgeordneten will an diesem Montag in Berlin eine fraktionsübergreifende Initiative vorstellen. Dabei geht es um die „Einführung einer Widerspruchsregelung“. Demnach sollten zunächst alle als Spender gelten - außer, man widerspricht. Derzeit sind Organentnahmen nur mit ausdrücklicher Zustimmung erlaubt. Ein erster Anlauf für eine Widerspruchslösung war 2020 im Bundestag gescheitert.