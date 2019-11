Verbraucherschutz : Vorsicht beim Coffee to go

Vorsicht beim Coffee to go

Berlin Das Bundesamt für Verbraucherschutz warnt vor Geschirr aus Bambusfasern und Maismehl.

Nun also auch Mehrweggeschirr. An Meldungen über Gammelfleisch, Bakterien belastete Wurstwaren oder Rochmilchprodukte haben Verbraucher sich ein Stück weit gewöhnt. Seit Dienstag steht ein bisher unbeachteter Bereich der Lebensmittelbranche im Verdacht der Gesundheitsgefährdung. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) gab eine offizielle Warnung vor Mehrwegbechern und Geschirr aus Bambusfasern und Maismehl heraus. Artikel aus diesen Materialien können demnach bei Kontakt mir heißen Speisen oder Flüssigkeiten gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen.

Bei bundesweiten Untersuchungen wurden nach Angaben des Bundesministeriums 56 Produkte aus Rohstoffen wie Bambusfasern oder Maismehl untersucht, die als nachhaltige Alternative zu Einweg-Artikeln angeboten werden. Das Ergebnis: Bei einem Viertel der Proben wurden die Grenzwerte für Melamin deutlich überschritten. In elf Prozent der untersuchten Artikel wiesen Experten überhöhte Formaldehyd-Werte nach. „Die Verbraucherinnen und Verbraucher denken, sie greifen zu einer umweltfreundlichen Alternative, halten dann aber ein Produkt in Händen, von dem ein gesundheitlichen Risiko ausgehen kann“, erklärte Helmut Tschiersky, Präsident des BVL.

Melamin steht unter Wissenschaftlern in Verdacht, Erkrankungen im Blasen- und Nierenbereich zu verursachen. In Tierversuchen zeigte es eine deutlich toxische Wirkung. Formaldehyd reizt Haut- und Schleimhäute. Das Einatmen begünstigt die Entstehung von Krebs im Nasen-Rachen-Raum. Außerdem gilt Formaldehyd als Allergie-Auslöser. Neben dem Erhitzen müssen Verbraucher darauf achten, dass die Oberfläche der Bambusbecher oder -teller nicht beschädigt wird. Denn dies beschleunigt die Zersetzung des Materials und das Lösen der giftigen Bestandteile. Eine ähnliche Wirkung haben säure- oder fetthaltige Lebensmittel wie Obst oder manche Gemüse. Nutzer des alternativen Mehrweg-Geschirrs aus Bambus sollten also unbedingt vermeiden, ihre Speisen auf solchen Tellern zu erhitzen oder allzu heißen Kaffee in den Coffee-to-go-Becher zu füllen.