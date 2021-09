250.000 Euro Preisgeld : Biontech mit mRNA-Technik im Rennen um Zukunftspreis

München Reifen aus Löwenzahn-Gummi und ein neuartiger „Quanten“-Computertomograph sind zwei Projekte, die für den Deutschen Zukunftspreis vorgeschlagen sind. Prominentester Kandidat ist das Unternehmen Biontech mit der mRNA-Technik.

Die Forscher stellten ihre Entwicklungen am Mittwoch im Deutschen Museum in München vor. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verleiht die mit 250.000 Euro dotierte Auszeichnung am 17. Dezember in Berlin. Sie wird zum 25. Mal vergeben und zählt zu den wichtigsten Wissenschaftspreisen in Deutschland.