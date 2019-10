Studium und Job vereinbaren : Den Abschluss trotz Arbeit schaffen

Fokussierte Arbeitsphasen sind wichtig, wenn man Uni-Abschluss und Job gleichzeitig stemmen will. Foto: dpa-tmn/Markus Scholz

Berlin Wie Studenten, die nebenbei arbeiten, den Bachelor oder Master schaffen.

Ob als Werkstudent, Freelancer oder Festangestellter, manchmal rutschen Studenten schneller in den Berufsalltag als geplant. Oft fehlt zum Hochschulabschluss dann nur noch die Abschlussarbeit. Die neben dem Job zu stemmen, ist eine große Herausforderung. Kann das überhaupt klappen?

Bevor man sich an das große Projekt Abschlussarbeit macht, muss erst mal ein Konzept her. „Zunächst bedarf es eines Plans, in dem ich ganz klar durchrechne, wofür ich realistischerweise wie viel Zeit benötige“, sagt Stefan Grob vom Deutschen Studentenwerk. Wichtige Konstanten hierbei sind: Recherche, Lesen, Arbeitshypothese entwickeln, das Thema mit dem Professor besprechen, Gliederung erstellen, Ergebnisse darlegen und schreiben.