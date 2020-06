Münster : Mehr Freiräume statt Fächer-Stakkato

Der Abiturjahrgang 2020 im Ausnahmezustand: Die Abschlussklausuren wurden vielerorts in der Sporthalle geschrieben. Foto: dpa/Felix Kästle

Münster Welche Lehren ein Lehrer aus der Corona-Krise zieht. Er sieht die Pandemie vor allem als Chance für neue pädagogische Wege. Neue Abläufe im Stundenplan könnten mehr Freiräume schaffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Philipp Sölken

Egal ob in persönlichen Gesprächen oder Zeitungsartikeln – überall, so mein Eindruck, sehnt man sich nach einer Rückkehr zur Normalität. Möglichst schnell wieder business as usual, möglichst schnell das vorcoronaische Leben in der guten Normalität. Diese einseitige Sehnsucht verwundert mich. Klar, vor Corona ging es uns besser als jetzt, aber ging es uns gut? Treten gerade nicht die Macken jener Normalität umso deutlicher hervor? Schlecht bezahlte Jobs in der kritischen Infrastruktur, Benachteiligung und Gewalt gegen Frauen, Raum- und Hygienesituation an Schulen – alles Zustände, deren Grundsteine in dieser angeblich so erstrebenswerten Normalität gelegt wurden. Wäre der erzwungene Stillstand nicht eine gute Gelegenheit darüber nachzudenken, wie eine neue, bessere Normalität aussehen könnte?

Was können wir aus dem Corona-Lernen lernen? Alle warten darauf, dass es in den Schulen endlich wieder normal zugeht. Normale Schultage, normale Betreuung, normaler Unterricht. Ein Wunsch, der berechtigt ist. Schule ist ein wichtiger Erfahrungsraum für Kinder. Sie bemüht sich redlich, den Sprösslingen Bildung angedeihen zu lassen und dadurch soziale Ungleichheit abzufedern. Das reicht von der Werte- und Wissensvermittlung über das Lehren von Umgangsformen bis zur Versorgung mit vernünftigen Mahlzeiten; alles Dinge, die von der Schule bereitgestellt werden sollen und müssen. In der aktuellen Situation können diese Aufgaben nur unzureichend erfüllt werden. Daher muss Schule, sobald es vertretbar ist, ihre reguläre Arbeit wieder aufnehmen.

Aber wie war und ist es denn eigentlich um das Arbeiten und Lernen in der Schule bestellt? Die aktuelle Ära des Homeschooling ist vor allem durch ein Mantra geprägt: Nicht überfordern! Eine sehr berechtigte Maxime: Wenn man als Schüler oder Schülerin am Montag eine E-Mail bekommt, in der Wochenaufgaben für die Fächer Mathe, Englisch, Deutsch, einer weiteren Fremdsprache und eventuell noch freiwillige Projektaufgaben aus den nicht-schriftlichen Fächern beschrieben sind, dann kann das überfordern. Die Aufgaben müssen gesichtet, portioniert und erledigt werden. Dazu braucht es schon ein gewisses Maß an Selbstorganisation, das nicht alle mitbringen. Zwar wurde diese Fähigkeit auch vor Corona trainiert. Das Ausmaß, in dem sie nun gefordert ist, steht dazu jedoch in keinem Verhältnis.

Aber angesichts dieser Aufgabenpolitik lohnt es sich, einen Blick auf die Arbeitsweise in der „Normalität“ zu werfen. Achten wir jetzt penibel darauf, dass die Kinder nicht länger als drei Stunden pro Tag an ihren Aufgaben sitzen, hatten wir zuvor kein Problem damit, Kinder um acht Uhr in die Schule zu schicken und bis fast 17 Uhr im 45 Minuten-Takt mit Inhalten zu bombardieren. Klar, gewisse Dinge müssen gemacht werden und Schule ist kein Kindergeburtstag. Aber muss es ein Fächer-Stakkato sein? Gerade beginnen wir, neue Aufgabenformate auszuprobieren, machen in den nicht-schriftlichen Fächern vermehrt produktorientierte Projektarbeit – nur um möglichst bald wieder zum „normalen“ Unterricht zurückzukehren? Endlich wieder freitags, 7.50 Uhr, 45 Minuten Geschichte: Die Schüler überschlagen sich vor Motivation, denn jeder Teenager steht gerne mitten in der Nacht auf. Frisch wie der junge Morgen sitzen alle im Klassenraum und sind bereit, sich mit den Idealen der Russischen Revolution zu befassen. Ist das die Normalität, zu der wir zurückwollen?

Sollte uns die aktuelle Situation nicht auch dazu anregen, stärker über Alternativen nachzudenken? Wie wäre es zum Beispiel, wenn man die erste Stunde als freiwilliges Betreuungsangebot gestaltet. Hausaufgaben machen, Zeitung lesen, frühstücken (!) – die Schüler werden betreut, können sich auf den kognitiv herausfordernden Schultag vorbereiten und gegen 8.30 Uhr – wenn ihr Organismus halbwegs hochgefahren ist – mit der fachlichen Arbeit beginnen.