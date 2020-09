„Langfristiger Trend“ : Drei Prozent mehr Hochschulabschlüsse in vergangenem Jahr

Drei Prozent mehr Hochschulabschlüsse in vergangenem Jahr

Wiesbaden Die Zahl der Hochschulabschlüsse ist in Deutschland im vergangenen Jahr um drei Prozent gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Der Trend steigender Absolventenzahlen sei demnach seit 2001 zu beobachten.

Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte, erwarben im Prüfungsjahr 2019, also im Wintersemester 2018/2019 und im Sommersemester 2019, etwa 512.000 Absolventen einen Abschluss an deutschen Hochschulen. Im Vorjahr 2018 waren es demnach 499.000 gewesen.