Hochschul-Barometer : Unis setzen auf Digitalisierung

Berlin Hochschulen wollen neue Forschungsschwerpunkte setzen. Auch beim Personal.

Rund jede zweite Hochschule in Deutschland will in Zukunft auf Forschungsschwerpunkte mit digitalen Themen setzen. Das zeigt sich auch an der Neubesetzung bei Professorenstellen, wie aus einer Umfrage unter Hochschulleitungen hervorgeht, die jetzt vom Stifterverband veröffentlicht wurde. Demnach waren 2018 drei von zehn neu eingestellten Professoren auf Digital-Themen wie Datenanalyse oder Digitalwirtschaft spezialisiert.Neben einer Neuausrichtung ihrer Forschungsschwerpunkte wollen viele Rektoren und Präsidenten enger mit Partnern außerhalb der Wissenschaft kooperieren.