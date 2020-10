Rund 4600 Personen : Anteil minderjähriger Studierender an Hochschulen steigt

Anteil minderjähriger Studierender an Hochschulen steigt

Studierende sitzen während einer Vorlesung in einem Hörsaal (Archivfoto). Foto: dpa-tmn/Daniel Reinhardt

Wiesbaden Nur ein Bruchteil der Studierenden in Deutschland ist noch nicht erwachsen. Die unter 18-Jährigen machen laut dem Statistischen Bundesamt nur einen Anteil von 0,16 Prozent aus - damit jedoch wesentlich mehr als noch vor 10 Jahren.

Rund 4600 junge Frauen und Männer im Alter unter 18 Jahren waren im vergangenen Wintersemester an einer deutschen Hochschule eingeschrieben, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Ihr Anteil belief sich auf 0,16 Prozent, insgesamt waren im Wintersemester 2019/2020 rund 2,9 Millionen Studierende gemeldet.