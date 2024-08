Auch ohne Einser-Abitur Wie das Studium der Psychologie doch klappt

Die allermeisten Hochschulen bieten reichlich Informationsmaterial an, sowohl auf ihren Webseiten in Form von Texten und Videos als auch im Rahmen von Orientierungstagen vor Ort. „Es ist empfehlenswert, konkret in die Stundenpläne des jeweiligen Studiengangs hineinzuschauen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie hoch der Anteil an Methodenlehre, an Statistik, an Mathematik und Biologie ist“, sagt Oliver Wilhelm, Professor für Psychologie an der Universität Ulm.