Neue Studie : Zahl der Teilzeitstudenten rückläufig

Gütersloh In Nordrhein-Westfalen studiert jeder siebte Student nicht in vollem Umfang.

Jeder siebte Studiengang in Deutschland kann einer Studie zufolge auch in Teilzeit studiert werden. Zum Wintersemester 2019/20 beträgt die Quote an Teilzeitstudiengängen 13,9 Prozent, wie eine Erhebung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) ergab. Die Zahl der Studierenden, die offiziell einen Teilzeitstudiengang belegen, liegt demnach aktuell bei 7,1 Prozent. Hier sei aber erstmals wieder ein leichter Rückgang seit dem Jahr 2000 zu verzeichnen.

Im Saarland gibt es demnach mit knapp 65,7 Prozent den höchsten Anteil der in Teilzeit angebotenen Studiengänge an Fachhochschulen und Universitäten. Zugleich kommt das kleinste Bundesland im Ländervergleich auf den letzen Platz bei der Zahl der Teilzeitstudierenden. Dort absolvieren demnach lediglich 150 Frauen und Männer ihr Studium nicht in Vollzeit. Das ist eine Quote von 0,5 Prozent.

Den höchsten Anteil weist mit 20,7 Prozent Hamburg auf. In der Hansestadt kann auch offiziell jeder zweite Studiengang in Teilzeit (52,5 Prozent) studiert werden, weil dort zwei Fernhochschulen ansässig sind, wie es hieß. Nordrhein-Westfalen, wo in Hagen eine Fern-Uni angesiedelt ist, kommt auf eine Teilzeitstudenten-Quote von 12,3 Prozent. An Rhein und Ruhr studiert laut CHE etwa jeder siebte Studierende derzeit nicht in vollem Umfang. Real dürfe die Zahl der „de facto“-Teilzeitstudierenden, die zwar in einen Vollzeit-Studiengang eingeschrieben sind, aber weniger intensiv und länger als vorgesehen studieren, deutlich höher liegen, hieß es.

Sechs Bundesländer liegen der Studie zufolge mit ihrem Teilzeitstudienangebot unter dem Bundesdurchschnitt von zehn Prozent. Schlusslicht ist Bremen, wo nur einer von 50 Studiengängen (1,7 Prozent) auch im geringerem Zeitumfang pro Semester absolviert werden kann. Insgesamt ist in Deutschland das Teilzeit-Angebot an Universitäten mit 15,8 Prozent etwas umfangreicher als das an Fachhochschulen mit 13 Prozent, wie es weiter hieß. Der Masterbereich (16,7 Prozent) bietet dabei mehr Möglichkeiten als der Bachelor (12,8 Prozent), etwa in den Gesellschafts- und Sozialwissenschaften.

„Immer mehr Menschen wollen ihre akademische Aus- und Weiterbildung mit Familie, Beruf oder anderen Faktoren in Einklang bringen“, sagte CHE-Geschäftsführer Frank Ziegele und forderte bessere Rahmenbedingungen an den Hochschulen. „Die Modulstrukturen, die wir seit der Bologna-Reform haben, ermöglichen ein flexibles Teilzeitstudium in Deutschland theoretisch in jedem Studiengang“, erklärte er. Die größten Hürden seien nach wie vor der fehlende Anspruch auf Bafög-Förderung und unterschiedliche Teilzeitregeln für Studierende je nach Hochschule.

(epd)