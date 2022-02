Mieten steigen deutlich an : WG-Zimmer kosten Studierende im Schnitt 414 Euro

Ein Student in seinem Zimmer in seiner Studenten-WG (Symbolbild). Foto: dpa/Eman Helal

Berlin Das Wohnen wird hierzulande immer teurer. Das spüren mittlerweile auch junge Menschen deutlich, wenn sie in Unistädten nach Zimmern suchen. Die Preise sind massiv gestiegen - und ein Ende ist nicht absehbar.

Ein WG-Zimmer in einer deutschen Universitätsstadt hat zum Jahresbeginn 2022 im Schnitt rund 414 Euro pro Monat gekostet - und damit deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. Das geht aus einer Studie des Moses Mendelssohn Instituts (MMI) in Kooperation mit dem Immobilienportal WG-gesucht.de hervor, die an diesem Montag veröffentlicht wird und der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag. Für das „Hochschulstädtescoring“ wurden 25.000 Wohnangebote an 97 Hochschulstandorten mit mehr als 5000 Studierenden untersucht. Am Freitag hatte bereits der „Spiegel“ darüber berichtet.