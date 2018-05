Bochum: Konzentration im Uni-Alltag: Einfach mal entspannen

Bochum Für Konzentrationsprobleme im Studium gibt es viele Gründe: Übermüdung und Lustlosigkeit, aber auch Stress und Panik. Mit diesen Tipps kommt die Energie zurück:

In Bewegung bleiben Bei Stress schaltet das Gehirn in einen Überlebensmodus, auf den der menschliche Organismus drei mögliche Reaktionen kennt: Flucht, Angriff oder Zusammenbruch. "Wenn ich in diesem Modus bin, kann ich unmöglich weiterlernen", erklärt Heike Hornung, die als Entspannungspädagogin Sportkurse an der Ruhr-Universität Bochum leitet. Statt stumpf weiterzulernen, sollten Studierende die Stresshormone lieber gezielt abbauen. "Dafür reichen schon 30 Minuten Bewegung am Tag", sagt Hornung. Bewegung hilft der Konzentration nicht nur langfristig - die richtige Übung kann auch kurzfristige Motivationslöcher überwinden. Studierende können sich zum Beispiel auf Zehenspitzen stellen oder die rechte Hand zum linken Fuß führen. "Man sagt, zehn Minuten Überkreuzbewegungen schaffen 60 Minuten Konzentration", erklärt Hornung.