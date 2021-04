Kolumne Studentenleben : Online-Semester Nummer drei

Unser Autor studiert mittlerweile im vierten Semester. Drei davon hat er bisher nur online erlebt. Welche Dinge am meisten fehlen und warum nun alle Hoffnungen auf das nächste Semester gerichtet sind, beschreibt er in seinem Text.

Doch eine irgendwie funktionierende Lehre ist längst nicht alles, was das Studierendenleben ausmacht: Auch ein Jahr später ist digital studieren immer noch sehr einsam und längst nicht so lebendig wie an der Universität. In den Videokonferenzen verstecken sich viele Studierende hinter grauen Kacheln und man weiß teilweise nicht, wer die Menschen eigentlich sind, mit denen man studiert. Es fehlen das gemeinsame Kennenlernen auf den Fluren, die Gespräche und Diskussionen, Pausen in der Mensa und im Uni-Café, die Campus-Kultur, WG-Partys, lange Abende am Rhein und noch längere Abende in der Altstadt. Und generell die Treffen mit Freunden und Kommilitonen, die man zu lang nicht mehr gesehen hat.