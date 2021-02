Kolumne Studentenleben : Sag doch was

Unser Kolumnist Luis Küffner studiert Musik und Medien an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf. Foto: privat

Das Lernen in den eigenen vier Wänden verhindert Diskussionen, beschwört die einseitige Kommunikation und hemmt einen anregenden Austausch. Was Autor Luis Küffner bei mOnline-Seminar vermisst.

Total daneben“, „Super interessant“ oder „Wie fandest du das?“ sind in privaten Chats unter Studierenden vielleicht die einzigen Äußerungen und damit Versuche, sich in dieser Zeit über Inhalte im Online-Unterricht auszutauschen. Bis auf einzelne Emojis oder Textzeilen lässt ein solcher Unterricht wenig Platz für Diskussion und Reflexion.

In vielen Fällen werden Inhalte an Hochschulen präsentiert, gekaut werden müssen sie selber. Es ist Ziel und wünschenswert, dass Studierende ihren eigenen Verstand gebrauchen und kritisch hinterfragen, was nun eigentlich vermittelt wurde. Nicht unwesentlich ist dafür der Austausch unter den Studierenden selbst. Hier können Positionen diskutiert und verändert werden, teilweise wird überhaupt erst angefangen, wirklich nachzudenken.

In vielen Kursen herrscht einseitige Kommunikation, es wird selten bis gar nicht diskutiert. Dafür spricht, dass eine Hochschule kein entsprechender Ort für Meinungsaustausch und gegenseitige Überzeugung sein muss. Genau deshalb ist der Austausch nach den Seminaren, in den Pausen oder auf dem Heimweg umso wichtiger, damit Haltungen und Missstände innerhalb des Erfahrenen sichtbar und hinterfragt werden können. Dieser Austausch regt die Gedanken an und kurbelt die Weiterverarbeitung der Inhalte in den Köpfen der Studierenden an.