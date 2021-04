Kolumne Studentenleben : Immer positiv denken!

Luca Schafiyha studiert Germanistik und Politikwissenschaften an der Heinrich-Heine-Uni Düsseldorf. Foto: Schafiyha

Warum beschäftigen wir uns so gerne mit den Dingen, die wir nicht geschafft haben? Warum erfreuen wir uns nicht viel häufiger an dem, was geschafft ist, was erlebt wurde? Unser Autor plädiert für positives Denken, auch wenn mal nicht alles rund läuft.

Von Luca Schafiyha

Der Sommer bahnt sich langsam aber sicher an und wie jeden Sommer seit nunmehr drei Jahren habe ich einen Berg an Hausarbeiten vor mir. Und wieder, wie jeden Sommer seit drei Jahren schockiert es mich, dass ich es mal wieder nicht fertig gebracht habe einen deutlich größeren Teil von diesem Berg schon über den Winter erledigt zu haben. Nicht, dass ich untätig gewesen wäre aber ich hätte einfach gerne mehr geschafft.

Man kann die Ursache dieses Gefühls natürlich als erstes in einem alten Lied ausfindig machen: Der guten alten Prokrastination. Genauso schnell kann man das aber auch relativieren. Waren acht Stunden Bildschirmzeit früher höchstens in Klausurphasen oder ähnlichen Studienabschnitten an der Tagesordnung, so sind sie nun in den Alltag eines jeden durchschnittlichen Studierenden mit Nebenjob im Homeoffice eingekehrt. Wahrscheinlich erweckt diese Summe an Bildschirmzeit bei vielen sogar eher ein müdes Lächeln.

Man kennt es aber auch aus anderen Lebensbereichen. Ständig hält man sich an den Dingen auf, die man nicht gemacht hat. Das Konzert, was man nicht besuchen konnte. Der Geburtstag, den man absagen musste oder die lässige Jacke, die man nicht gekauft hat, weil sie in der Größe nicht mehr erhältlich war. Dabei kann es doch so einfach sein, ruft man sich die Dinge die man erlebt hat, die Dinge die gut liefen, in Erinnerung. Das Konzert, an das man sich so gerne zurückerinnert, auch wenn es lange zurück liegt, der andere Geburtstag, an dem wir alle gelacht haben und beisammen saßen oder an eine der anderen halben dutzend Jacken, die du dir geholt hast und die mindestens genauso lässig sitzen.