Kolumne Dozentenleben : Ohren statt Sensoren

Edda Pulst ist Professorin für Digitalisierung an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen. Mit ihrem Programm adapt2job macht sie Studierende im In- und Ausland fit für die neue Arbeitswelt. Foto: Edda Pulst

Unsere Autorin hat sich mit dem boomenden „Internet der Dinge“ beschäftigt. Und hat dabei ein mulmiges Gefühl bekommen. Vom Hören und Sehen in der digitalen Welt.

Treuer Begleiter meiner gelegentlichen Arbeitseinsätze zwischen Teheran und Agadir ist das Gespräch. Dessen bessere Hälfte, das Zuhören, haben meine Studenten im Koran gelernt. Dort steht: „Sei entweder derjenige, der lehrt, oder derjenige, der zuhört.“ In einer Seitengasse des iranischen Shiraz beobachtete ich einmal fünfzig Personen, die aufmerksam einem unscheinbaren Imam zuhörten. Auf der einen Seite die Männer, auf der anderen, getrennt durch einen lose gespannten Stoff, in schwarz gehüllte Frauen. Die Geschichte, die der Vorbeter erzählte, rührte die Gläubigen zu Tränen, wie auf Kommando begann zu beiden Seiten des Vorhangs ein Schluchzen und Klagen. Tränen flossen. Empathische Zuhörer verwandeln meine Vorlesungen im islamischen Kulturkreis immer in ein Fest.