Girls‘ und Boys‘ Day : Klischeefreier Schnuppertag an der Heinrich-Heine-Universität

Die HHU bietet am Girls' Day Mitmachangebote in vielen naturwissenschaftlichen Fächern und der Volkswirtschaftslehre. Foto: Alexander Schneider / HHU

Düsseldorf Die Heinrich-Heine-Universität lädt am Donnerstag, 28. April, Schülerinnen und Schüler anlässlich des Girls‘ Day und Boys‘ Day auf den Campus ein. Neben Informationsveranstaltungen rund um Studienfächer und Ausbildungsberufe gibt es auch Experimente und Mitmachaktionen.

Mit dabei ist auch die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU). Schüler und Schülerinnen ab der achten Klasse können sich ab sofort anmelden, um auf dem Campus an Informations- und Mitmachveranstaltungen teilzunehmen und in Studiengänge hineinzuschnuppern.

Beim Mädchen-Zukunftstag liegt der Fokus für die Schülerinnen der Klassen acht bis zehn auf mathematisch-naturwissenschaftlichen und wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge. Neben Informationen zu den Studienfächern Chemie, Informatik, Mathematik, Physik, Medizinische Physik sowie Volkswirtschaftslehre können die Mädchen auch selbst experimentieren. Was bedeutet exponentielles Wachstum? Wie kann ich einen smarten Blumentopf bauen? Wie kommen die Preise für Kaffee, Benzin, Bier oder Kartoffeln zustande? Diesen und weiteren Fragen können Mädchen nachgehen. Außerdem gibt es in diesem Jahr erstmals Angebote in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Bioinformatik.

Für Jungen der Klassen neun und zehn bietet die HHU am Jungen-Zukunftstag Einblicke in die Studiengänge Psychologie, Germanistik und Linguistik. Neben Informationsveranstaltungen können die Schüler auch als Gasthörer in Seminare und Vorlesungen hineinschnuppern. Daneben bietet ein Sprachrätsel Einblicke in außereuropäische Sprachen. Außerdem können die Jungen an einem psychologischen Experiment teilnehmen.