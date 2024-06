Keine Klassen oder Hausaufgaben Versuchsprojekt in Sachsen – erste Absolventen an Dresdner Universitätsschule

Clara, die seit Gründung an der USD lernte, weiß schon, wo es für sie hingeht. Sie möchte „gern ein Freiwilligenjahr machen und in verschiedene Berufe genauer hineinschauen“, wie sie erzählte. In einer Kita und im Zoo hat sie das schon in Schülerpraktika gemacht, „weil ich Tiere einfach liebe“, berichtete sie. In den Sommerferien will sie auf einem Bauern- und Reiterhof reinschnuppern und in der Grundstufe der USD - und dann über ihre Zukunft entscheiden.