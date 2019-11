Analyse des Gütersloher Centrums für Hochschulentwicklung : Nur jede fünfte Frauen leitet eine FH

Weibliche Hochschulleitungen sind in Deutschland die Ausnahme, zeigt eine Analyse des Gütersloher Centrums für Hochschulentwicklung (CHE). Foto: dpa

Gütersloh Laut einer CHE-Auswertung liegt die Quote unter der von Universitätsleitungen.

Bei der Chancengleichheit von Frauen in Führungspositionen haben die deutschen Fachhochschulen einer Studie zufolge Nachholbedarf. Nur jede fünfte FH und Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW) wird von einer Frau geleitet, wie eine Analyse des Gütersloher Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) ergab. Damit liege die Quote unter der von Universitätsleitungen, die zu einem Viertel von Frauen besetzt sind. Ausgewertet wurden demnach die Lebensläufe von aktuell rund 100 amtierenden Hochschulpräsidenten und -präsidentinnen sowie Rektoren und Rektorinnen.

Weibliche Hochschulleitungen seien in Deutschland weiterhin eher die Ausnahme als die Regel, sagte CHE-Geschäftsführer Frank Ziegele. Er forderte eine verstärkte Förderung des weiblichen Nachwuchses im Wissenschaftsmanagement. „Damit aus den guten Studentinnen von heute die Top-Wissenschaftlerinnen und Führungskräfte von morgen werden, braucht es auf dem Campus auch die Präsenz weiblicher Vorbilder, von der Professorin bis zur Präsidentin“, betonte er.

Die typische Leitung einer FH oder HAW ist laut Studie männlich, 57 Jahre alt, seit sieben Jahren im Amt und stammt aus Westdeutschland. Auffallend sei auch die regionale Verwurzelung der Führungskräfte, hieß es. In Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Bayern und Baden-Württemberg stammten jeweils mehr als die Hälfte der HAW-Leitungen aus dem eigenen Bundesland. In weiteren sechs Bundesländern liege der Anteil „einheimischer“ Führungskräfte bei mehr als 25 Prozent. Ein Drittel aller Führungskräfte von Fachhochschulen habe zuvor an einer Universität gearbeitet, viele wiesen Auslandserfahrungen auf.