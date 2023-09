„Weckruf an die Politik“ Deutschland braucht eine halbe Million neue Lehrer bis 2035

Berlin · Mit dem erwarteten Anstieg der Zahl von Schülern und Schülerinnen in den kommenden Jahren in Deutschland wächst auch der Bedarf an neuen Lehrern.

21.09.2023, 08:49 Uhr

Mehr Lehrer braucht das Land. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Laut der Gewerkschaft Bildung und Wissenschaft (GEW) werden bis 2035 mehr als eine halbe Million neue Lehrer benötigt, wie die „Bild“-Zeitung (Mittwoch) berichtete. Die zuständige GEW-Leiterin für den Bereich Schule, Anja Bensinger-Stolze, erklärte der Zeitung, bereits heute fehlten mindestens 40.000 Lehrkräfte. Bis 2035 brauche Deutschland rund 500.000 zusätzliche Lehrer, „wenn wir Reformvorhaben wie den Ganztag und die Inklusion gut umsetzen wollen, sogar fast 540.000“, sagte Bensinger-Stolze. Neben der Schaffung zusätzlicher Stellen müssten auch viele Stellen wegen der anstehenden Pensionierungswelle neu besetzt werden. In Deutschland fehlen bis zu 40.000 Lehrkräfte Lehrerverband warnt In Deutschland fehlen bis zu 40.000 Lehrkräfte Der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbands, Stefan Düll, nannte die Zahlen einen „Weckruf an die Politik“. Diese müsse nun ihre Hausaufgaben machen, mahnte er. Ein Teil der Lösung könne ein Staatsvertrag sein, damit der Bund verantwortlich für die Ausbildung der Lehrer ist. „Man kann Geld nicht nachhaltiger investieren, als in die Bildung“, betonte Düll.

(ldi/AFP)