Kolumne Studentinnenleben Flickflacks bringen es nicht

Die Nachrichtenflut prasselt also auf mich nieder, und manchmal weiß ich gar nicht, wohin mit mir. In meinem Kopf herrscht Wirrwarr. Mir wird schwindelig. Ich sehe noch keine Sternchen, so ist es nicht, aber meine Gedanken schlagen schon Flickflacks. Da diese akrobatischen Kunststücke bei falscher Technik und Ausführung zum Scheitern verurteilt sind, versuche ich dagegen einzulenken. Ich halte an und atme durch. Dabei atme ich etwa doppelt solange aus wie ein. Das soll laut Expertinnen und Experten optimal für den Sauerstoffhaushalt sein. Vier Sekunden einatmen, sieben Sekunden ausatmen – und das elf Minuten lang. An der Dauer hapert es bei mir noch, aber ich sehe mich schon nach drei Abläufen dieses Atemrhythmus auf dem besten Wege.