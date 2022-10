Tipps für die kalte Jahreszeit : Darum beschlagen Fenster im Winter – und das hilft dagegen

Düsseldorf Kaum wird es draußen kälter, wird der Blick in die Ferne durch beschlagene Fenster getrübt. Das Problem ist jedoch auch mit gesundheitlichen verbunden – und lässt sich mit ein paar simplen Tipps vorbeugen.

Warum beschlagen die Fensterscheiben im Winter?

Hintergrund dessen ist eine hohe Luftfeuchtigkeit, die in einem gewöhnlichen Haushalt ohne viel Aufwand entsteht. Denn tägliches Duschen, Waschen und Trocknen, Kochen, die Geschirrspülmaschine, feuchtigkeitsspendende Pflanzen, Bügeln und auch die Haustiere sorgen für eine hohe Luftfeuchtigkeit. Zum Teil kommen Haushalte auf eine Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent, was ziemlich hoch ist. Trifft die warme Raumluft auf besonders kalte Stellen, wie etwa die Fenster oder Dachschrägen kondensiert das Wasser auf der Scheibe.

Ist Kondenswasser gefährlich?

Sieht man Kondenswasser an den Fenstern, ist dort die Luftfeuchtigkeit bereits bei einem Wert von 100 Prozent. Schimmelpilze wachsen bereits ab einer relativen Luftfeuchte von 70 bis 80 Prozent direkt an der Wand. Zu diesem Zeitpunkt fühlt sich die Mauer aber noch nicht mal feucht an. Bildet sich regelmäßig Kondenswasser an den Scheiben, sollte man das folglich ernst nehmen. Bakterien und Pilze können für Menschen gefährlich werden und zu Reizungen von Haut und Augen, Atemwegsproblemen und auch zu Allergien führen.