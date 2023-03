Auch Bonner Wissenschaftler beteiligt Forscher entschlüsseln Beethovens Genom

Beethoven, Mozart und Bach sind die Namen, die sich fast immer unter den Top drei befinden, wenn es um eine Auflistung der bedeutendsten Komponisten der Musikgeschichte geht. Ihr Werk ist im Laufe der Jahrhunderte gründlich analysiert und ihr Leben erforscht worden. In sehr seltenen Fällen gibt es dennoch bahnbrechende neue Erkenntnisse. Das ist nun bei Beethoven der Fall: Nach acht Jahren Forschungsarbeit ist es einem internationalen Forscherteam unter Beteiligung der Universitätsklinik Bonn, des Beethoven-Hauses und des Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig gelungen, Beethovens Genom zu entschlüsseln. Damit ist die Forschung nun im Besitz des biologischen Bauplans des in Bonn geborenen Musikers.