Amazon Prime Day 2022 : Das Datum für den diesjährigen Prime Day steht fest - einige Angebote gelten jetzt schon

Düsseldorf Der Amazon Prime Day 2022 steht an. Während des zweitägigen Events erhalten Prime-Mitglieder jede Menge Rabatte bei dem Online-Riesen. Alle Infos zu dem Event in diesem Jahr und den bereits angekündigten Deals, lesen Sie hier.

Der Amazon Prime Day findet auch 2022 wieder statt. An dem Tag können Kunden mit Prime Mitgliedschaft ausgewählte Produkte aus verschiedenen Produktkategorien in dem Online-Shop zu teils stark reduzierten Preisen einkaufen. Alle Infos im Überblick.

Was ist der Amazon Prime Day?

Der Amazon Prime Day ist neben dem Black Friday, dem Cyber Monday und inzwischen auch dem aus China stammenden Singles’ Day eines der größten jährlich stattfindenden Shopping-Events weltweit. Veranstaltet wird es vom Online-Händler Amazon für eine Dauer von zwei Tagen. In dieser Zeit erhalten Prme-Mitglieder exklusive Rabatte und Deals aus den verschiedensten Produktkategorien. Für den Konzern haben sich diese Tage umsatztechnisch bewährt, so wurden im Jahr 2021 etwa 250 Millionen Produkte in 48 Stunden verkauft. Beim Amazon Prime Day 2022 gibt es personalisierte Empfehlungen und Alexa-Erinnerungen, die es den Prime-Mitgliedern laut Jamil Ghani, Vice President bei Amazon Prime, „einfacher machen sollen, das Beste aus dem Prime Day herauszuholen.“ Zusätzlich sollen in diesem Jahr speziell kleine und mittelständische Unternehmen hervorgehoben und gestärkt werden. Zum Teil ist der Kauf bei entsprechenden Unternehmen sogar an Gewinnspiele gekoppelt.