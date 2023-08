Seltenes Phänomen am 31. August Was Sie über den nächsten Supermond wissen müssen

Der Blue Moon ist der doppelte Vollmond in einem Monat. Und weil dies recht selten geschieht – in etwa alle zwei bis drei Jahre –, hat sich dazu die Redewendung „once in a blue moon“ etabliert. Die bedeutet frei übersetzt in etwa „alle Jubeljahre einmal“. Gemeint ist damit also die Seltenheit des Ereignisses. Mit der Farbe Blau hat der Begriff „Blue Moon“ nichts zu tun, auch wenn der Mond ab und an bläulich erscheinen kann.