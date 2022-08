Mittels einer Membrane verwandelten die Tüftler Schallwellen in elektrische Spannungsschwankungen und schickten diese durch eine elektrische Leitung, an deren Ende sie wieder in Schall umgewandelt wurden. Am 2. Juni 1875 gelang es ihnen erstmals, einen Ton elektrisch zu übertragen. Ein Jahr später, 1876, hörte Thomas Watson den ersten Satz, den eine Stimme durchs Telefon sprach: „Watson, kommen Sie hierher, ich brauche Sie“. Am 14. Februar 1876 reichte Bell schließlich in den USA den Antrag auf das Patent mit der Nummer 174 465 ein, das Telefon.

Vom Telefon zum Smartphone - 1983 wurde das erste Mobiltelefon erfunden: das DynaTAC 8000X von Motorola. Mehr als 2,5 Milliarden Menschen weltweit besitzen heute ein Smartphone.