Unendliche Kreiszahl Neuer Rekord bei deutscher Pi-Meisterschaft

Der Wettbewerb fand zum siebten Mal in Emden statt. In diesem Jahr versuchten sich nach Angaben der Veranstalter 42 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Die Regeln sind denkbar einfach: Die Teilnehmer zählen aus ihrem Gedächtnis ohne Hilfe so viele Nachkommastellen der Zahl Pi auf, wie sie können. Ein Fehler muss umgehend korrigiert werden. Die Zeit zwischen dem Aufzählen der nächsten Zahl darf eine Minute nicht überschreiten.