Wissenschaft : Was wir von Algen und Pilzen lernen können

2020 ist das Wissenschaftsjahr der Bioökonomie. Zahlreiche Projekte zeigen, wie der Mensch nachhaltig von und mit der Natur leben kann.

Warum ein Wissenschaftsjahr? Seit dem Jahr 2000 ruft das Bundesministerium für Bildung und Forschung ein spezielles Jahresmotto aus. So möchte die Politik die Bürger mitnehmen auf dem Weg in die Wissenschaft und breite öffentliche Debatten anstoßen zu Bildungsthemen aller Disziplinen. Zahlreiche Partner aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft machen seit Jahren mit. So gibt es viele Angebote, die lebensnah und anschaulich das Wesen der Wissenschaft und ihren vielfältigen Nutzen vermitteln. Vor allem für Kinder und Schüler haben sich die Macher im Bundesministerium zum Jubiläumsjahr einiges ausgedacht.

Schwimmende Ausstellung Die MS Wissenschaft sticht am 16. Juni in See und wird bis Oktober an vielen Stationen in Deutschland Halt machen. Mit an Bord: Eine interaktive Ausstellung rund um die Bioökonomie. Sie zeigt neue Technologien und Verfahren, die dabei helfen können, nachhaltiger und umweltfreundlicher mit Ressourcen zu haushalten. Ein idealer Klassenausflug für Schüler ab 12 Jahren.