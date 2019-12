Wetter-Statistik : Der Planet brennt

Sydney Buschfeuer prägen derzeit das Bild in vielen Regionen Australiens – auch eine Folge extremer Dürre und Hitze. Das Problem ist ein globales: Laut der US-Wetterbehörde NOAA war 2019 das zweitheißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen.

In Australien brennen nicht nur die Wälder, auch die Menschen ächzen unter der extremen Hitze. Im Staat Südaustralien riefen die Behörden angesichts von Temperaturen von 42 Grad Celsius Alarmstufe rot aus. In New South Wales nutzten rund 1300 Feuerwehrleute eine vorübergehende Abkühlung, um Brandschneisen zu schlagen, bevor die Busch- und Waldbrände mit Eintreffen der am Wochenende erwarteten Hitzewelle dort noch gefährlicher werden. Über die Weihnachtstage wurden in Adelaide bis zu 46 Grad gemessen. Die nächste Hitzewelle soll bis Montag andauern und erneut örtlich Rekordwerte bringen. Was gerade in Australien passiert, ist jedoch nur ein Beleg für eine weltweite Entwicklung: Laut der US Wetterbehörde NOAA wird das Jahr 2019 wohl hinter 2016 als das zweitheißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen in die Statistik eingehen.