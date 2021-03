IFW Kiel : Stau am Suez-Kanal verschärft Folgen der Corona-Krise

Kiel Forschern des Kieler Instituts für Weltwirtschaft zufolge wird der Stau am Suez-Kanal die Folgen der Corona-Krise erheblich steigern. Sie warnen vor steigenden Preisen.

Der Stau am Suez-Kanal wegen des blockierten Containerschiffs "Ever Given" verschärft nach Einschätzung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) die Folgen der Corona-Krise erheblich. Zur Pandemie komme nun die Havarie als "zusätzliche Belastung" für den maritimen Handel hinzu, erklärte das Institut am Montag. Das treibe tendenziell die Preise für den Seehandel nach oben, "was sich früher oder später auch in den Produktpreisen niederschlagen dürfte".