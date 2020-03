Düsseldorf : Wir Teilzeitstraßenverkehrsordnungsnutzer

Düsseldorf Abschluss der Radserie: Radler haben es schwer. Fußgänger auch. Autofahrer ebenfalls. Alle machen sich gegenseitig das Leben nicht leichter.

„Palmström, etwas schon an Jahren, wird an einer Straßenbeuge und von einem Kraftfahrzeuge überfahren.“ So beginnt das Gedicht „Die unmögliche Tatsache“ von Christian Morgenstern, das vor über hundert Jahren ein brandaktuelles Phänomen beschreibt: den Kampf der Verkehrsteilnehmer. Am Ende kommt Palmström, Morgensterns Held in zahlreichen seiner skurrilen Gedichte zu dem Ergebnis: „Nur ein Traum war das Erlebnis. Weil, so schließt er messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf.“ Nun kennt nicht jeder Palmström, aber jeder hat wie er schon einmal nach einem albtraumhaften Erlebnis auf der Straße den Satz ausgestoßen: Das darf nicht wahr sein! Nicht aufgepasst, stur, rücksichtslos, gemeingefährlich – der moderne Mobilitätsalltag strotzt nur so von Teilzeitnutzern der Straßenverkehrsordnung. Autofahrer gegen Radfahrer und Fußgänger, Radfahrer gegen Fußgänger und Autofahrer, Fußgänger gegen Radfahrer und Autofahrer – die Fronten sind klar, und schuld sind immer die Anderen.