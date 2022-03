Will Smith und Oliver Pocher : Öffentliche Ohrfeigen sind eine Klatsche für die Zivilisation

Meinung Düsseldorf Erst trifft es Comedian Oliver Pocher am Rande eines Boxkampfes, dann langt Hollywoodstar Will Smith bei den Oscars zu. Ob aus Spaß oder Ernst – Gewalt vor Millionenpublikum ist nicht nur strafrechtlich problematisch.

Am Wochenende ging es buchstäblich Schlag auf Schlag. Zunächst bekommt Oliver Pocher am Rande eines Boxkampf-Events in Dortmund vom Rapper Fat Comedy eine heftige Backpfeife, die ihn beinahe von seinem Sitz reißt. Dann stürmt Hollywoodstar Will Smith während der Oscar-Verleihung in der Nacht zu Montag auf die Bühne und ohrfeigt ohne jede Vorwarung den Laudator Chris Rock während seiner Rede. Zwei Vorfälle in zwei verschiedenen Welten, deren Hintergründe und Ernsthaftigkeit nicht unmittelbar ersichtlich waren – aber die doch eines gemeinsam haben: sehr viel Aufmerksamkeit.