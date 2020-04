Folgen des Lockdowns : Wildziegen übernehmen Badeort in Wales

Eine Ziegenherde geht in der Nähe des Trinity Platzes über einen Gehweg. Foto: dpa/Peter Byrne

London In der walisischen Stadt Llandudno macht sich eine Ziegenherde breit – und beachtet weder Kontaktverbot noch Mindestabstand. Im Netz findet sie viele Fans.

Die Natur, wusste Aristoteles, verabscheut ein Vakuum. Wenn der Mensch Platz macht, so zeigt die Corona-Krise, dann wird das umgehend ausgenutzt. In der chilenischen Hauptstadt Santiago hat man einen Berglöwen gesichtet. Und in der nordwalisischen Kleinstadt Llandudno macht sich eine Ziegenherde breit. Während die Anwohner wegen des Ausgangsverbots zu Hause bleiben und der Straßenverkehr praktisch zum Erliegen gekommen ist, dringen Wildziegen in die Stadt ein, fallen über die Vorgärten her und knabbern die Hecken an. Danach sollen sie sich gerne für einen Verdauungsschlaf auf dem Kirchhof ausruhen.

Andrew Stuart saß abends in seinem Pub und schaute nach draußen, als er eine Gang von zwölf Ziegen sah, die durch die Straßen galoppierte. Er machte ein Video auf seinem Handy und folgte den Paarhufern. Die Herde stoppte am Trinity Square und entschied, wie Stuart auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, „dass die Hecken dort sehr schmackhaft aussahen“. Es war offensichtlich, dass die Tiere das Versammlungsverbot missachteten. „Mir war auch nicht klar“, so Stuart, „ob sie die verlangten zwei Meter Abstand einhielten.“ Er rief die Polizei, die mit einem Streifenwagen anrückte. „Es tut mir Leid“, scherzte Stuart, „wenn die Ziegen verhaftet werden. Aber sie waren sehr unartig.“ Die Polizei versuchte dann die Tiere davon zu überzeugen, wieder in ihr Revier im Great Orme zurückzukehren, den Kalksteinklippen auf der Landzunge von Llandudno.

Info Die Geschichte der Ziegen Geschenk Die Ziegen gehen zurück auf ein tierisches Geschenk des Schahs von Persien. Er schenkte Königin Victoria (1819 bis 1901) ein Paar kurz nach ihrer Krönung 1838. In den 1990er Jahren gab es Pläne, die Gruppe zu verkleinern.

Das bestehende Kontaktverbot missachten die Tiere und treiben sich in dem Städtchen an der Irischen See herum. Foto: dpa/Peter Byrne

Sehr zum Missfallen der Anwohner schmecken ihnen Hecken und die Pflanzen in Balkonkästen besonders gut. Foto: dpa/Peter Byrne