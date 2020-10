SUV stürzt Böschung hinab : Polizei warnt nach Unfall vor querendem Wild

Heiligenhaus Bei einem Wildunfall sind in Heiligenhaus fünf Junge Männer verletzt worden. Polizei und Jagdverbände mahnen zu Vorsicht.

Es ist bereits spät am Samstagabend, als der SUV auf regennasser Fahrbahn auf einer kurvigen Strecke mit Gefälle bei Heiligenhaus im Kreis Mettmann ins Schleudern gerät, sich überschlägt, mehrere Meter eine Böschung hinabstürzt und auf dem Dach liegenbleibt. Der 19-jährige Fahrer und vier erwachsene Mitfahrer erleiden Verletzungen; zwei von ihnen müssen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer gibt später der Polizei zu Protokoll, einem Wildtier ausgewichen zu sein, das plötzlich auf der Straße aufgetaucht sei.

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit kommt es besonders in ländlichen Gebieten zu gefährlichen Situationen, wenn Wildschweine, Rehe oder andere Wildtiere plötzlich über die Fahrbahn laufen. Wer mit dem Auto oder Motorrad von Wäldern entlang fährt, sollte nach Meinung von Jagdverbänden immer damit rechnen, dass so etwas passieren kann. Die Tiere würden besonders häufig in Waldabschnitten und an Feldrändern die Straßen überqueren. Und das vor allem in den Abend- und frühen Morgenstunden während der Dämmerung. Grundsätzlich sollte man aber zu jeder Tages- und Nachtzeit mit Wild auf der Fahrbahn rechnen, heißt es.

Info Wildunfall muss der Polizei gemeldet werden Verhalten Ist ein Tier angefahren worden, darf es nicht mitgenommen werden. Nach einem Wildunfall ist der Verkehrsteilnehmer nach dem Landesjagdgesetz verpflichtet, den Unfall der Polizeidienststelle zu melden. Ansonsten kann eine Strafanzeige wegen Wilderei erstattet und ein Bußgeld verhängt werden. Und generell gilt: Der Unfallbereich muss abgesichert werden. Tests Einer Untersuchung der Unfallforschung der Versicherer zufolge bieten Maßnahmen wie Duftbarrieren, optische und akustische Reflektoren sowie Rückschnitt der Hecken und Sträucher am Straßenrand kaum zusätzlichen Schutz.

Die Folgen eines Zusammenstoßes zwischen Auto und Wild werden laut Polizei oftmals unterschätzt, obwohl sie dramatisch sein können. Polizei, Kreisjägerschaft und Landesjagdverband appellieren an alle Autofahrer, in den mit Warnschildern gekennzeichneten Gefahrenzonen besonders vorsichtig zu fahren. Auf diesen Abschnitten sollte man Fuß vom Gas nehmen und die Fahrbahnränder aufmerksam beobachten. „Bereits eine Geschwindigkeitsreduktion von 100 auf 80 km/h verkürzt den Bremsweg um etwa 24 Meter und kann so dazu beitragen, einen Aufprall zu vermeiden,“ sagt ADAC Verkehrsexperte Roman Suthold.

Bundesweit sind in der Saison 2018/19 234.860 Wildtiere bei Unfällen getötet worden; 2018/17 waren es rund 233.000. In NRW gab es 2018/19 fast 32.000 Wildunfälle. Am meisten – und das mit weitem Abstand – wird Rehwild angefahren, gefolgt von Schwarz-, Damm-, und Rotwild. Bei solchen Zusammenstößen sterben Deutschland jährlich 30 bis 35 Autofahrer.

Der ADAC rät davon ab, den Tieren im Ernstfall auszuweichen. „Ist ein Unfall unvermeidlich, sollte man das nicht versuchen, sondern voll bremsen und die Spur halten“, so Suthold. „Unkontrolliertes Ausweichen könnte mit einer Kollision gegen einen Baum oder mit dem Gegenverkehr tödlich enden“, sagt er.

Ein Crashtest des ADAC mit einem Wildschwein-Dummy hat jüngst gezeigt, dass die Insassen eines Wildunfalls einen Aufprall unverletzt überleben können. Die Kollision zwischen dem Fahrzeug und dem 180 Kilogramm schweren Keiler-Dummy fand bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h statt. Trotz des heftigen Aufpralls blieb der Fahrzeuginsasse, in diesem Fall ein Stuntman, unverletzt.

Einen absolut sicheren Schutz zur Vermeidung von Wildunfällen gibt es offenbar nicht. Nach Meinung des ADAC Nordrhein sollte die Erkennung von Wildtieren bei der Entwicklung von Notbremsassistenten mit betrachtet und integriert werden. Mit vorhandener Technik ließe sich ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten. Notbremsassistenten sind bislang aber nur auf die Erkennung von Fahrzeugen, Fußgängern und Radfahrern hin optimiert. Doch gerade die häufig verbauten Radarsensoren könnten bei Dunkelheit oder Nebel ihre besonderen Stärken auch bei der Erkennung von Tieren ausspielen.

