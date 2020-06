Die Verantwortung von sozialen Medien : Kreislauf des Bösen

Twitter-Chef Jack Dorsey hat nicht so viele Milliarden wie Mark Zuckerberg, zeigt aber dafür mehr Haltung. Foto: AP/Richard Drew

Twitter zeigt jetzt Haltung gegen Donald Trump, indem die Plattform die Botschaften des US-Präsidenten mit Warnhinweisen versieht. Das soziale Netzwerk Facebook dagegen zögert noch.

Dorsey hat nicht so viele Milliarden wie Facebook-Chef Mark Zuckerberg, aber dafür mehr Haltung. Nun hat er einen kleinen Stöpsel aus jenem aufgeblasenen Luftwurst-Clown gezogen, der medial herumhampelt und verleumderische Giftwolken ablässt. Mal sehen, wie viel Schub Dorseys Entscheidung entwickelt, den Tweets seines prominentesten Kunden ab sofort Warnhinweise mitzugeben.

Twitter gesteht nun ein, dass soziale Medien nicht neutrale Auslieferer von Information sein können, sondern Verantwortung für den Inhalt tragen. Problem: Redaktionelle Sauberkeit kostet Personal, kostet Gewinn und Börsenwert, was der Facebook-Chef unbedingt verhindern will. Nach einem Telefonat mit Trump versuchte Mark Zuckerberg seiner zunehmend maulenden Mannschaft zu erklären, warum Facebook Trumps gewaltverherrlichende Kommentare anstandslos transportiert. Zwischen Trump und Zuckerberg scheint ein stillschweigender Pakt zu herrschen. Facebook ließ sich manipulieren, um Trump 2016 ins Weiße Haus zu helfen. Trotzdem oder deswegen will Zuckerberg bei der Wahl im November nicht auf politische Werbung verzichten.