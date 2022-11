In NRW sind viele Polizeibehörden mit Distanz-Elektroimpulsgeräten, sogenannten Tasern, ausgerüstet. Schießt ein Polizist mit einer solchen Elektroschockpistole, fliegen zwei Pfeilelektroden an Drähten von fünf bis zehn Metern aus dem Gerät und bohren sich in Haut oder Kleidung des Beschossenen. Der Strom aus den Elektroden fließt mit einer Spannung von 50.000 Volt. Der Beschuss löst starken Schmerz aus und soll den Beschossenen lähmen und zu Boden bringen. Bei Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen kann diese Waffe zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.