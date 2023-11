Erziehermangel Wie der Kita-Kollaps befeuert wird

Und weil die Gewerkschaften schon lange erkannt haben, dass der Arbeitgeber- von einem Arbeitnehmermarkt abgelöst wird, haben sie in den vergangenen Jahren in mehreren Sondertarifrunden im Sozial- und Erziehungsdienst ordentlich nachverhandelt und so den Beschäftigten mehr Gehalt erstritten. Die dann im Zuge des Krieges durchgesetzten massiven Tarifsteigerungen destabilisieren nun das System. Die Überbrückungshilfen, die das Land den Trägern zugesagt hat, sind ein Anfang. Besser noch wäre es, das Kinderbildungsgesetz grundsätzlich zu reformieren und die Fachkräfteoffensive viel stärker auszuweiten. Denn mit dem Ganztagsanspruch droht bereits die nächste Problemverschärfung.