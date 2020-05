Masern, Diphterie, Polio : Stopp von Routine-Impfungen gefährdet Kinder in 68 Ländern

Stopp von Routine-Impfungen gefährdet Kinder in 68 Ländern

Genf Die Corona-Krise bedeutet vielerorts Abstandsregeln und Mangel an medizinischem Personal. Deshalb sind bereits ganze Impfprogramme für Kinder unter einem Jahr gestrichen worden - mit Folgen nicht nur in armen Ländern.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das UN-Kinderhilfswerk Unicef haben wegen der Aussetzung von Impfkampagnen im Zuge der Corona-Pandemie vor lebensbedrohlichen Folgen für Millionen Kinder gewarnt. "Erste Analysen deuten darauf hin, dass die Bereitstellung von Routine-Impfungen in mindestens 68 Ländern erheblich beeinträchtigt ist und dies wahrscheinlich Auswirkungen auf rund 80 Millionen Kinder im Alter von unter einem Jahr haben wird", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag.