Sonnenschein und 30 Grad in NRW Am Wochenende bildeten sich lange Schlangen vor den Freibädern

Sonne satt und teils über 30 Grad: Am Wochenende durften sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen über eine Rückkehr des Sommers freuen. Am Sonntag lagen die Temperatur im Bundesland durchschnittlich bei Höchstwerten von 26 bis 29 Grad, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. An den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf sowie in Duisburg kletterte das Thermometer nach Angaben der Meteorologin auf 30 Grad. In Weilerswist (Kreis Euskirchen) maß der DWD 31 Grad. Für Sonntagnachmittag rechnete die Meteorologin mit Höchstwerten von teils 33 Grad. Am Montag bleibe es ähnlich warm.