Wetter in NRW zum Muttertag 2018

Unwetterwarnung bis in die Nacht

Düsseldorf Der Deutsche Wetterdienst hat für den Sonntag in Nordrhein-Westfalen eine Unwetterwarnung herausgegeben, vor allem für den Nordosten des Landes. Aber auch das Rheinland kann schwere Gewitter abbekommen.

Am stärksten trifft es allerdings das Sauer- und Münsterland, sagt Yvonne Tuchscherer vom Deutschen Wetterdienst (DWD). „Hier können die Gewitter unwetterartig sein und Regenmengen zwischen 40 und 60 Millimeter in kurzer Zeit bringen und auch Sturmböen mit dabei haben“. Die Warnung gilt demnach bis in die Nacht hinein.