Wetter in Deutschland : Nächste Hitzewelle steht bevor

Zwei junge Frauen sitzen bei fast 30 Grad Lufttemperatur auf der Wiese am Landwehrkanal in der Sonne (Archiv). Foto: dpa/Annette Riedl

Offenbach Nach dem hochsommerlichen Temperaturen Ende letzter Woche stehen die nächsten sonnigen Tage bevor. Ab Mittwoch steigen die Temperaturen – vereinzelt kann sogar die 30 Grad-Marke geknackt werden.

In Deutschland ist die nächste Hitzeperiode im Anmarsch. Sie beginne am Mittwoch und werde „etwas länger“ andauern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mit. Verbreitet klettere die Temperatur am Mittwoch auf Werte zwischen 25 bis 29 Grad, örtlich könnten wahrscheinlich schon die 30 Grad geknackt werden. In den Tagen darauf werde es noch heißer.