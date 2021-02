Frühling im Februar : Bis zu 20 Grad und viel Sonnenschein in NRW erwartet

Düsseldorf/Essen Nach dem frühlingshaften Wochenende geht es genauso sonnig weiter: In den kommenden Tagen erwarten Meteorologen in NRW Temperaturen bis 20 Grad. Die Nächte werden kühler.

Nach einem milden Wochenende bleibt das Wetter in Nordrhein-Westfalen frühlingshaft. Am Montag wechseln sich Sonne und Wolken ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Die Temperaturen steigen und erreichen am Nachmittag 16 bis 20 Grad. In der Nacht zu Dienstag bleibt es trocken, die Temperaturen sinken auf sechs bis zehn Grad. Im Bergland können die Werte auf bis zu zwei Grad fallen, dort ist in Bodennähe leichter Frost möglich.