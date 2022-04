Frank Elstner wurde am 19. April 1942 in Linz geboren und wuchs in Baden-Baden und Rastatt auf. Er verließ die Schule ohne Abitur. Seine Karriere begann nach seiner Journalistenausbildung in Karlsruhe in den 60er Jahren beim Hörfunk: Bei Radio Luxemburg wurde er zu einem der beliebtesten Moderatoren. Aus dieser Zeit rührt auch sein Künstlername Frank. Denn eigentlich heißt Elstner Timm. Weil bei dem Sender ein Sprecher namens Tom arbeitete, wählte Elstner den Vornamen seines Bruders. (undatiertes Bild, Frank Elstner als Radiomoderator bei Radio Luxemburg.)