Shitstorm für Adidas Werbedeals aus der Hölle

Die Marketingidee von Adidas wird mit der Kooperationspartnerin Bella Hadid zum Werbedeal aus der Hölle: Das US-amerikanische Supermodel ist zuletzt immer wieder mit antisemitischen Aktionen aufgefallen. Schon 2021 war Hadid, deren Vater Palästinenser ist, auf einer israelfeindlichen Kundgebung in New York zu sehen. Videos davon wurden öffentlich, wie sie mit anderen Teilnehmern die Parole skandiert, die eine Auslöschung Israels impliziert: „From the river to the sea, Palestine will be free“. Nach dem Hamas-Massaker am 7. Oktober teilte die 27-Jährige einen Beitrag, in dem es hieß, die Hamas habe einer der israelischen Geiseln einen Geburtstagskuchen gebacken. Ein Versuch der Behauptung, die Geiseln seien human behandelt worden – was Teil der Propaganda der Terrororganisation ist.