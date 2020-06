Aus wie vielen Steinchen besteht der von Ernö Rubik erfundene Zauberwürfel? : Mit dem Zauberwürfel zum Millionengewinn

Solingen/Münster Fast 35 Minuten nahm sich Leon Windscheid für die Beantwortung der 15. Frage bei "Wer wird Millionär?" Zeit. Am Ende lag er richtig.

Doktoranden haben in der Regel nicht viel Geld. Das gilt für Leon Windscheid, der in Münster seine Dissertation in Psychologie schreibt, ab sofort nicht mehr. Der gebürtige Solinger hat gestern, am Vorabend seines 28. Geburtstags, in der Quizshow "Wer wird Millionär?" eine Million Euro gewonnen und ist damit der 14. Millionär in der Geschichte der RTL-Sendung. Und er ist wohl der Erste, der es geschafft hat, dass Moderator Günther Jauch sich für einen guten Zweck bis auf die Unterhose auszog: Jauchs Anzug will Windscheid zugunsten von Flüchtlingen versteigern. Das Jackett gab ihm Jauch schon während der Show. "Als alles vorbei war, durfte ich dann in seine Umkleide. Ohne Umschweife zog er sich bis auf die Unterhose aus und gab mir noch Hemd, Hose, Gürtel und Krawatte", berichtet der Psychologe, der auch Teile seines Gewinns an die Flüchtlingshilfe spenden will.