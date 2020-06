In der Schweiz gab es den ersten europäischen Ableger: Als Gründer gilt „Tino“ (Martin Schippert). Er erhielt die Lizenz zu Weihnachten 1970. Im norddeutschen Raum formierte sich Ende der 60er eine Rocker-Gruppe, die dann am 16. März 1973 die erste Gebietsvertretung in Deutschland in Hamburg gründete. 1999 rückte der Club in Deutschland in den Fokus: Durch den Übertritt (patchover) des bis dahin bedeutendsten deutschen Motorradclubs, der "Bones", traten die "Engel" massiv in Erscheinung. Davor gab es Charter (Untergruppierungen) in Hamburg, Stuttgart, Kiel und Berlin. Mittlerweile gibt es in Deutschland 41 Charter, wobei das Charter der Hells-Angels-Hannover weltweit als das größte angesehen wird.